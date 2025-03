Ilfattoquotidiano.it - Salvini sfida Meloni sul trumpismo: telefonata con JD Vance. “Allineati su pace in Ucraina e difesa delle frontiere”

“Oggi ho avuto l’onore e il piacere di avere unacon il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.“. Ad annunciarlo sui social è il leader della Lega Matteo, che rivendica l’intesa con il numero due della Casa Bianca “ndo” Giorgiae il suo rapporto privilegiato con Donald Trump (la premier, a differenza del ministro dei Trasporti, è stata invitata al Cpac, il raduno dei conservatori americani tenuto a febbraio). La chiamata, durata circa un quarto d’ora, “è stata un’opportunità per riaffermare la forte amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi”, afferma. “È mia intenzione organizzare una missione negli Stati Uniti con aziende e investitori italiani, poiché abbiamo eccellenze, anche nel settoreinfrastrutture, invidiate in tutto il mondo. Allo stesso tempo”, aggiunge, “ho elogiato le notevoli capacità americane in settori chiave come la comunicazione satellitare” (un riferimento a Starlink, la tecnologia sviluppata da Elon Musk chevorrebbe acquisita dal governo).