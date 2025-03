Ilfoglio.it - Salvini sente Vance e annuncia una missione negli Stati Uniti

“Oggi ho avuto una bella telefonata con il mio amico vice premier Matteoe l'ho ringraziato per il caloroso benvenuto riservato a Usha in Italia in occasione delle Olimpiadi Speciali di Torino". Lo ha scritto su X il vice presidente degliJ.D., ricordando la visita nei giorni scorsi di sua moglie. "Non vedo l'ora di visitare anch'io presto l'Italia!", ha aggiunto. La telefonata è durata quindici minuti. Al centro del colloquio “estremamente cordiale e concreto”, si legge in una nota della Lega, le opportunità di cooperazione tra i due paesi. Perè l'occasione di dimostrare agli alleati di governo, Giorgia Meloni in primis, il suo rapporto con l'Amministrazione di Donald Trump, con cui ha da sempre cercato di costruire un ponte. Nel dettaglio, il leader del Carroccio ha anticipato la volontà di unaUsa con imprese e investitori: “Obiettivo: rafforzare la partnership tra Roma e Washington".