Salvini e Vance discutono di cooperazione Italia-USA e pace in Ucraina

Quindici minuti di telefonata tra il Vicepremier e Ministro Matteoe il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D.. Al centro del colloquio, estremamente cordiale e concreto, le opportunità ditra i due Paesi:ha anticipato la volontà di una missione negli Usa con imprese e investitori. Obiettivo: rafforzare la partnership tra Roma e Washington. A questo proposito,ha evidenziato le eccellenzene anche nel campo delle infrastrutture stradali e ferroviarie e ha riconosciuto l'eccellenza americana nel campo della connessione satellitare. Lo si legge in una nota della Lega. "Tra gli altri argomenti, il totale accordo per arrivare a unaduratura inha anche ribadito il comune impegno per contrastare l'immigrazione illegale e l'importanza del Made in Italy nel mondo.