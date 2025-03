Thesocialpost.it - Salvini e il protagonismo fuori pista: missioni, satelliti e fronda contro Meloni

Matteosembra ormai deciso a ritagliarsi un ruolo da protagonista in politica estera, spingendosi ben oltre le competenze del suo ministero. Dopo una telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti, ha annunciato una missione ufficiale in America insieme a imprenditori e investitori italiani, con l’obiettivo di rafforzare i legami economici e tecnologici. Ma dietro la facciata diplomatica, si intravede una mossa dal sapore tutto politico., infatti, parla con disinvoltura di, cooperazione strategica, e connessioni transatlantiche, come se il suo dicastero si occupasse di politica estera o difesa. Il sospetto è che stia cercando di costruirsi un proprio canale internazionale, una piattaforma alternativa con cui accreditarsi come interlocutore autonomo rispetto alla linea ufficiale del governo.