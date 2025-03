Tg24.sky.it - Salvini a Napoli, tensione a corteo di protesta per i Campi Flegrei a Bagnoli

Leggi su Tg24.sky.it

La manifestazione dei Comitati deivanno da piazzain direzione di Città della scienza. A precedere il, un consistente schieramento di mezzi e uomini delle forze dell'ordine. Davanti a tutti si innalza uno striscione con su scritto: "La vostra sicurezza è solo repressione: 800 mld per la guerra, per i territori nessuna prevenzione". Diversi i cori contro il Governo e le istituzioni anche locali. I manifestanti affermano che "solo oggi partono le verifiche agli edifici, la colpa della situazione di oggi non è degli abitanti, ma di chi non ha vigilato, di chi non si è attivato non appena la crisi sismica ha ripreso a manifestarsi".