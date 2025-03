Tg24.sky.it - Salvini a Napoli, tensione a corteo di protesta per i Campi Flegrei a Bagnoli

"Il governo è stabile ed è unito più che mai. Non riusciranno a farmi litigare con Giorgia". Lo ha detto ail leader della Lega, Matteo, parlando anche delle prossime elezioni regionali in Campania. "Bisogna dire che se in passato il centrodestra non ha vinto forse è anche perché non ci abbiamo creduto. Ma questa volta dobbiamo vincere, con la Lega primo partito ", ha aggiunto.Vi sono stati momenti dialdei Comitati dei. Contro le forze dell'ordine sono state lanciate uova. Accesi anche dei fumogeni. Ilha chiesto un incontro con i ministri, Piantedosi e Valditara, impegnati a Città della Scienza per un convegno precongressuale della Lega. Un gruppo di cittadini dichiede che sia organizzato un incontro a Roma per affrontare il tema degli sfollati a causa del bradisismo.