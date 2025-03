Iltempo.it - Salvini a Napoli: Non è possibile integrare fanatismo islamico. Se non ti piace San Gennaro torna a casa tua

(Agenzia Vista), 21 marzo 2025 “Non èil, l'estremismo: non tiil crocifisso?tua, Non tiGesù bambino?tua, Non tiSantua..” Così il Ministro dei trasporti Matteodurante il suo intervento all'evento della Lega "Tutto un altro mondo, tutta un'altra sicurezza. La sfida della legalità" a. Courtesy: YoutubeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev