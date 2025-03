Salto triplo oro e record italiano per Andy Diaz | 1780 ai Mondiali di Nanchino

Thesocialpost.it - Salto triplo, oro e record italiano per Andy Diaz: 17,80 ai Mondiali di Nanchino

Con un incredibileda 17,80 metri, che rappresenta sia il nuovoche la migliore prestazione mondiale stagionale,ha conquistato la medaglia d’oro nelaiindoor di atletica a, in Cina. In appena due settimane,ha trionfato prima agli Europei in Olanda e ora ha ottenuto il titolo mondiale.Il precedente primato nazionale indoor apparteneva a Fabrizio Donato, allenatore di, con 17,73 metri, stabilito a Parigi nel 2011. Iloutdoor di 17,75 metri, invece, è già detenuto dall’atleta italo-cubano.Nella finale del, il secondo posto è andato al cinese Zhu Yaming con 17,27 metri, mentre il bronzo è stato vinto dal brasiliano Almir Dos Santos con 17,22 metri.Giornata difficile, invece, per l’altroin gara, Simone Biasutti, che non ha valido il suo quartoe ha chiuso la competizione al decimo posto.