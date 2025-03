Quotidiano.net - Salone del Mobile. Tutte le novità. Il nostro Speciale dedicato all’evento

Dall’8 al 13 aprile Milano tornerà a essere il fulcro mondiale del design e dell’arredamento, ospitando la 63ª edizione deldelpresso Fiera Milano Rho. La manifestazione, nata nel 1961, si è affermata come laboratorio di sperimentazione e contaminazione, offrendo una piattaforma per l’innovazione e l’eccellenza sostenibile. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 2mila espositori provenienti da 37 Paesi, tra cui 700 designer under 35 e 20 istituti di formazione tra scuole e università. Un’importantedell’edizione 2025 è il ritorno della biennale Euroluce, che quest’anno ospiterà la prima edizione dell’Euroluce International Lighting Forum, previsto per il 10 e 11 aprile che prevede tavole rotonde, workshop e conferenze con ospiti internazionali, tra cui lighting designer, creativi, architetti e scienziati.