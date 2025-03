Anteprima24.it - Salerno Ponteggi ’92, a Matierno arriva Broni

Tempo di lettura: 2 minutiLa’92 cerca il bis con Fabio Nardone in panchina. Dopo aver battuta 62-60 la Sardegna Marmi Cagliari sabato scorso al PalaSilvestri, le granatine torneranno in campo sul parquet amico anche domani, sabato 22 marzo, contro la Logimanper la giornata numero 23 della Techfind Serie A2 femminile. Palla a due alle 19:30 nell’impianto del rione. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Davide Valletta di Montesilvano e Mauro Renga di Folignano.viene da un periodo felicissimo, con ben cinque vittorie consecutive. Le neroverdi hanno avuto la meglio anche sulla capolista San Giovanni Valdarno e su Empoli, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria. Insomma, avversaria tostissima che all’andata vinse 79-62. “Le ragazze si stanno allenando in modo encomiabile, dalla gara con Cagliari hanno dimostrato di avere tanta voglia di riscatto e desiderio di risalire la china.