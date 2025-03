Zon.it - Salerno, maxi frode fiscale sui bonus edilizi: sequestrati 7 milioni di euro

La Guardia di Finanza diha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di, un sequestro preventivo nei confronti di una società salernitana coinvolta in un sofisticato meccanismo di.Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare crediti fiscali inesistenti, generati da lavorimai eseguiti, connessi ai c.d. “facciate” ed “eco”.Inconsapevoli i numerosi proprietari di immobili coinvolti nelle pratiche per la richiesta dei citati; nessuno di loro, infatti, aveva mai commissionato i lavori dichiarati né aveva alcun legame con la ditta coinvolta e alcuni, addirittura, non erano nemmeno proprietari di beni.I crediti fittizi, accompagnati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per simulare interventi di ristrutturazione e risparmio energetico, erano stati caricati nel cassettodella società.