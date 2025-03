Fanpage.it - Sagre ed eventi nel weekend del 22 e 23 marzo, cosa fare regione per regione

Leggi su Fanpage.it

Sabato 22 e domenica 232025 sono tanti gli appuntamenti in Italia. Da BookPride a Libri Come a Milano e a Roma, passando per gli appuntamenti enogastronomici e le Giornate Fai di Primavera, ecconeldel 22 e 232025.