Sacrificio Gatti | plusvalenza super al suo posto un altro cuore Juve

Un addio che pesa, ma può fare la differenza. Lantus pensa a una cessione eccellente e a un rientro che sa di casa: sarebbe un doppio affare, al suoun(Foto: LaPresse) – serieanews.comTanti tifosi dellantus sono sorpresi da quella che è stata la crescita esponenziale di Federicoquest’anno. Il difensore torinese, partito da storie di provincia e campi polverosi, è diventato in poco tempo un titolare insostituibile. Ha fatto il salto. E con lui è cresciuta la voglia di vederlo indossare quella maglia con l’orgoglio che hanno solo certi uomini.Ma nel calcio, lo sappiamo, le storie d’amore non sempre finiscono con il lieto fine. A volte c’è bisogno di fare scelte dolorose. E per lantus, il nome che sta ballando sul filo della cessione è proprio il suo.