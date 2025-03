Ilrestodelcarlino.it - Sacchi, rivoluzionario del calcio: “Il Carlino resta sempre giovane In Italia serve più gioco di squadra”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’orologio delle leggende è senza lancette. Perché di fronte a chi ha fatto la Storia, anche il Tempo alza le mani. Talvolta gli scappa pure un applauso, quando passano quelli come Arrigo. Il ‘profeta di Fusignano’ è arrivato dal nulla: poi nulla è stato più come prima. Tra gli anni Ottanta e Novanta, al timone del Milan ha conquistato il mondo. E avrebbe conquistato anche gli altri pianeti, se solo ci fosse stata vita. In un mondo che brucia emozioni e ricordi in fretta, la rivoluzione illuminata di Arrigo non ingiallisce mai., intanto come sta? “Tre mesi fa sono stato operato al cuore, ora sto bene. Non so come sarà il mio futuro: del resto, nessuno l’ha mai saputo”. Il primo aprile lei compirà 79 anni. Il, invece, ne festeggia 140. Un bel pezzo di strada l’avete fatta insieme.