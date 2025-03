Lanazione.it - Sacchi di sabbia, persone evacuate per precauzione: maltempo, la provincia di Firenze si prepara

, 21 marzo 2025 – Il presidente della Regione Giani aveva già allertato i sindaci parlando con loro dei possibili pericoli di nuove piogge. Poi l’emanazione dell’allerta arancione per la nuova ondata ditra sabato 22 e domenica 23 marzo. Adesso gli stessi primi cittadini prendono provvedimenti preventivi indiper contrastare nuovi e temuti disagi a causa della pioggia. Sarà una perturbazione intensa quella del weekend. Toscana flagellata dal, Giani firma lo stato di emergenza regionale E le azioni preventive vanno nella direzione di salvare il salvabile e mettere al sicuro la gente. Soprattutto in quei paesi, come San Piero a Sieve, frazione di Scarperia San Piero e Contea, frazione del comune di Rufina, tra le zone più colpite dall’alluvione di solo una settimana fa, quello di venerdì 14 marzo.