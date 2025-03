Internews24.com - Sacchi analizza: «C’è tanto da lavorare per l’Italia. Barella e Tonali mi sono piaciuti. Bisogna focalizzarsi su un aspetto»

di Redazionehato la prestazione delnel match di Nations League contro la Germania. L’ex ct azzurro ha detto la suaIntervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigohato Italia-Germania. Tra i promossi un giocatore dell’Inter.PAROLE – «Non siamo usciti con le ossa rotte da San Siro, e ci poteva anche stare considerata la forza della Germania, ma una risposta deve rimanere chiara nella testa degli italiani: c’èdaper poter raggiungere altissimi livelli. Non lo dico per la sconfitta, sarebbe troppo semplice, ma perché ho visto che i meccanismi non funzionano perfettamente e la causa sta nel fatto che i ragazzi di Spalletti hanno avuto poco tempo per allenarsi assieme, per conoscersi, per imparare quei movimenti che stanno alla base del gioco che il commissario tecnico vuole far praticare.