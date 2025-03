Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Corvi alla procura di Torino. Indagini flop, “sottosezioni” di polizia giudiziaria che non rispondono a nessuno, fughe di notizie, manovre anonime. Inchiesta, con carte inedite, sulle tante stranezze che avvolgono la procura torinese. Materiale per Nordio e il Csm – di Ermes Antonucci I consigliori. Non solo Bannon e Dugin. Estremisti sussurrano alle orecchie dei boss Trump e Putin i piani per un inquietante ordine mondiale – di Siegmund Ginzberg La tragedia dei pacifisti. Il 4 ottobre gli israeliani marciavano con i palestinesi. Tre giorni dopo Hamas è andato a cercarli di casa in casa – di Giulio Meotti Transizione bluff.