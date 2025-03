Napolipiu.com - Sabatini: «Il Napoli può ancora vincere lo scudetto. Kvaratskhelia? Sostituirlo era impossibile»

: «Ilpuòloera»">Intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, il dirigente sportivo Walterha detto la sua sulla corsa, sull’organico dele su alcuni singoli calciatori, soffermandosi anche sulla Nazionale italiana. Parole cariche di stima per la squadra azzurra e per il lavoro di Antonio Conte.Sulla corsa: «Ilhatutte le possibilità dilo. Mancanotante partite, anche se è evidente che il margine d’errore si è assottigliato: non può più permettersi risultati negativi. Ma la squadra gioca a calcio e lo fa bene. È guidata in modo eccellente da Conte, ed è orgogliosa, perché sa reagire. Se fossi un tifoso del, sarei come minimo orgoglioso di questa squadra».