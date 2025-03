Nerdpool.it - Ryan Reynolds celebra i 10 anni di Deadpool pubblicando tutti e 3 i film su Twitter

Leggi su Nerdpool.it

il 10°versario dell’inizio della produzione disul suo accountufficialee tre ida solista del personaggio. Naturalmente, il tutto è stato fatto in modo umoristico, come si addice alla sensibilità comica del franchise. Nel video postato da, la trilogia diviene accelerata, riprodotta al contrario e presentata in bianco e nero. L’intero video dura solo 32 secondi, a dimostrazione del fatto che il tempo è volato da quando ha interpretato per la prima volta il Mercenario chiaccherone, tantifa. Potete leggere il suo post sunello spazio sottostante.“Un decennio passa davvero in fretta”, ha scritto. “ha iniziato le riprese 10fa”.A decade really zips by.starteding 10 years ago.