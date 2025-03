Inter-news.it - Runjaic (All. Udinese): «Inter la più forte del campionato!»

Leggi su Inter-news.it

L’è la prossima avversaria sul calendario dell’. Ini bianconeri arrivano a San Siro per un match complicato, come ha raccontato Kostasu Sky Sport.AVVERSARIO – L’arriverà alla partita contro l’con molte defezioni. Le nazionali e l’ultimo match con l’Atalanta al Gewiss Stadium hanno restituito a Simone Inzaghi diversi acciacchi. Da Lautaro Martinez di ritorno ad Appiano Gentile fino a Denzel Dumfries e Marcus Thuram, che però dovrebbe essere presente per la prossima gara di. Tra gli assenti ci sarà in più Alessandro Bastoni, squalificato per l’espulsione rimediata a Bergamo nei minuti di recupero.teme l’: le parole sulla capolistaGIUDIZIO – L’ha già perso due partite su due contro l’. Una a settembre in, l’altra agli ottavi di finale di Coppa Italia a dicembre.