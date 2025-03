Oasport.it - RUN2U 8a Puntata: Mirko Saccò e l’Atletica Casone Noceto dopo Cassino, gare e storie di corsa

L’ottavadisi preannuncia imperdibile, con un mix di emozioni, approfondimenti e ospiti straordinari. Apriremo con una copertina speciale, che raccoglie i fatti più significativi della settimana nel panorama dellae dellepodistichenazionale, internzaionale ed anche del trail! Nel suo “Sempredi”, Lorenzo Lotti, top runner e influencer, offrirà consigli tecnici e curiosità per migliorare le performance e vivere al meglio l’entusiasmo del running, come suo solito fare. Passeremo poi alla rubrica “Scelte per voi”, dove presenteremo le competizioni podistiche più interessanti in Italia e nel mondo, per aiutare gli appassionati a pianificare il loro weekend sportivo. Ospite di punta dellasarà *,* direttore sportivo del,* reduce dall’importante vittoria di squadra alla Festa del Cross 2025di