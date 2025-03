Rubrica Asvis Europa e Agenda 2030 | Unione delle competenze investire nelle persone prima di tutto

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Luigi Di Marco della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 11 marzo 2025Pienissima di novità la scorsa settimana di attivitàistituzioni Ue. Oltre all’annuncio del 4 marzo dell’iniziativa per la difesa dell’“RearmEu” da parte di Ursula von der Leyen discussa dal Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, sono state adottate diverse iniziative previste nel programma dei primi cento giorni della Commissione annunciati negli orientamenti politici 2024-2029. Tra queste: l’, il patto per rafforzare il dialogo sociale, la tabella di marcia per i dirittidonne e il piano d’azione per l’industria automobilistica europea.L’La Commissione ha presentato il 5 marzo l’iniziativa l’