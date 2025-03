Ilrestodelcarlino.it - Ruba per fame a 72 anni, viene denunciato ma poi i carabinieri lo aiutano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabriano (Ancona), 21 marzo 2025 –in un supermercato eper furto. È incensurato, ha 72e un background di gravi difficoltà economiche e familiari. Terminati gli accertamenti in caserma,quindi aiutato dai militari del Radiomobile, che gli acquistano il pranzo e gli procurano prodotti di prima necessità. Umanità da parte dei militari I, con profonda umanità, hanno compreso la situazione. I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Fabriano nella tarda mattinata di mercoledì sono intervenuti al supermercato Conad di via Gigli. Il personale di vigilanza del negozio aveva bloccato un uomo, accusato di aver tentato di portare via vari generi alimentari del valore di circa 120 euro. Sul posto è stato identificato dai, che hanno verificato come effettivamente poco prima avesse compiuto un maldestro tentativo di furto, provando ad uscire dal supermercato con il carrello pieno senza tuttavia pagare la merce prelevata.