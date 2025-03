Spazionapoli.it - Rrahmani sorprende tutti dal Kosovo: frecciatina al Napoli?

Leggi su Spazionapoli.it

Amir Rrahamni ha sorpreso nella sua intervista al termine di-Islanda: le parole sono unaal?La serata di ieri ha visto in campo con le proprie Nazionali tantissimi calciatori del. Quasihanno spiccato in positivo, con Lukaku e Mctominay in gol con Belgio e Scozia e Politano fra i più brillanti con l’Italia.Spicca in positivo anche Amir, autore di un assist nella gara vinta per 2-1 dal suocontro l’Islanda. Il difensore è sceso in campo dal primo minuto nel match e ha svolto l’intera gara, nonostante i problemi fisici accusati nel finale di Venezia-: “Pressioni dalper non giocare”ha parlato anche di questo, svelando un picolo retroscena, nel corso della sua intervista a Klan Kosova Tv al termine della gara, in cui ha rilasciato unante rivelazione:“Avevo molti dubbi sul giocare, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di giocare, ne è valsa la pena”.