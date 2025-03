Ilnapolista.it - Rrahmani: «Nessuna pressione del Napoli per la Nazionale, la traduzione corretta è “preoccupato”»

Amirchiarisce le sue parole dopo la partita tra Kosovo e Islanda. Su X ha scritto:«La parole “” dipende da che maniera lo dici e in quale lingua. In Italiano sarebbe preoccupazione. Preoccupazione perché quattro giorni fa sono uscito dal campo. Decidendo insieme con tutti i dottori di tutte e due le parti abbiamo deciso di giocare e ne valeva la pena per abbiamo vinto. Sempre pronto per ile per il Kosovo».Diversi media italiani hanno travisato le parole che il difensore delha rilasciato dopo la partita con la sua, il Kosovo, vinta 2-1 contro l’Islanda. Inizialmente si pensava a uno scivolone del difensore che aveva parlato di “” dalper non giocare con il Kosovo.ha però immediatamente voluto chiarire che laera sbagliata.