Rrahmani dal Kosovo | Il Napoli mi ha fatto un po’ di pressione per non giocare con la Nazionale – VIDEO

Amir, difensore del, nell’ultima partita in Serie A contro il Venezia ha chiesto il cambio per un leggero affaticamento a fine partita. Poi è partito per aggregarsi alla sua, il, e ieri sera la vittoria contro l’Islanda in Nations League per 2-1. Dopo la partita il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport.«Vincere è sempre bello, credo che abbiamoun buon lavoro. Siamo fiduciosi. Sarà molto più difficile il ritorno, è come una finale. Ovviamente un grande risultato arrivare fin qui, ma anche questa è stata una partita complessa».: «Avevo molti dubbi sulo meno»Dopo la partita a Klan Kosova Tv ha rivelato uno spinoso retroscena che coinvolge il:«Avevo molti dubbi sul, perché ero uscito dall’ultima partita con un problema, quattro giorni fa, e il club mi avevaun po’ diper non, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena».