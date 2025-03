Terzotemponapoli.com - Rrahmani chiarisce le dichiarazioni sul Napoli: “Era solo preoccupazione”

Nelle ultime ore, le parole di Amir, difensore dele della nazionale del Kosovo, hanno suscitato un certo scalpore. Durante un’intervista rilasciata dal ritiro della sua squadra nazionale,aveva dichiarato di aver avuto dei dubbi sul giocare nella partita contro la Finlandia, a causa di un infortunio subito pochi giorni prima e per una certa “pressione” ricevuta dal. Tuttavia, come spesso accade, le traduzioni letterali possono generare incomprensioni e, per questo, il calciatore ha deciso di fare chiarezza.Il malinteso sulla “pressione”Ledi, riportate inizialmente da diverse testate, avevano fatto intendere che il difensore fosse stato “pressato” dal club partenopeo a non scendere in campo con il Kosovo. La parola “pressione”, infatti, è stata interpretata in maniera un po’ troppo rigida, dando l’idea che ilavesse imposto delle limitazioni sul giocatore.