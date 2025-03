Ilgiorno.it - Rozzano, è polemica. In vendita piscina e teatro. Opposizioni sugli scudi

Inlae ilcomunali. Ama (società partecipata del Comune) ha pubblicato un avviso per l’alienazione di immobili di proprietà, mettendo sul mercato il cinemaFellini e lacomunale, cedendoli al miglior offerente. La notizia ha scatenato le proteste delle, pronte a scendere in piazza, e arriva nel pieno della campagna elettorale. Secondo le, si tratta di un provvedimento che sarebbe dovuto passare dal consiglio comunale. Le critiche dell’opposizione: "Il 16 marzo, la municipalizzata Ama ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’alienazione di immobili di proprietà, (firmato dall’amministratore unico Filippo Coniglio) - dichiara Oscar Bersi, segretario cittadino del Pd - con cui si procede alla cessione del cinemaFellini e dellacomunale, completando così ladi tutti i “beni di famiglia”.