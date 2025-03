Tpi.it - Rottamazione quinquies, Garavaglia (Lega): “Testo finale entro l’estate”. Misiani (Pd): “Non si farà, mancano le coperture”

La strada che porta alla– il quinto piano in nove anni didelle cartelle esattoriali – è tutta in salita. Non tanto perché la, che ha formulato la proposta, deve vedersela all’interno della maggioranza di governo con le resistenze di Forza Italia, che spinge invece per un taglio dell’aliquota Irpef per il ceto medio. Fosse solo una questione politica, una soluzione si troverebbe. Ma il vero nodo è quello delle, cosa prevede e il nodoIn base alla proposta di legge formulata dai senatori leghisti Massimo Gravaglia e Massimiliano Romeo, laconsentirebbe una dilazione fino a 120 rate mensili – senza l’aggravio di sanzioni né interessi – per il pagamento delle cartelle notificate dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.