Rotta per il Sud | Domani a Napoli il dibattito sulle politiche europee per il Mezzogiorno 

Un confronto all’Istituto italiano per gli Studi Filosofici () promosso dall’europarlamentare Pasquale Tridico, presidente dell’associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno ASPROMsabato 22 marzo, alle ore 18.30, si terrà presso l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici (Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14,) il convegno “per il Sud – Qualidall’Europa per il Mezzogiorno d’Italia”.L’incontro, promosso dal presidente dell’associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno ASPROM Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e presidente della Commissione per le questioni fiscali, sarà l’occasione per discutere della crescita delle regioni meridionali e dei divari ancora esistenti tra Nord e Sud Italia. A partire dalla prospettiva europea, si articolerà un confrontoproposte da mettere in campo per il futuro del Mezzogiorno.