Rose Villain debutta al primo posto con l’album Radio Vega

, il nuovo album dialdella Classifica Top Album FIMI(Warner Music Italy), il nuovo album dialdella Classifica Top Album FIMI, dopo essere arrivato quarto nella Top Albums Debut Global di Spotify. Un grande traguardo per l’artista reduce dal successo del singolo Fuorilegge, stabile in Top 10 nelle classifiche Spotify, Apple Music e FIMI da oltre un mese,colleziona ormai successi da oltre tre anni, fino a quest’ultimo capitolo che completa in grande la suaTrilogy, ormai pronta ad arrivare sui palchi delle principali città della Penisola. Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che contienedi. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.