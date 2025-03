Milleunadonna.it - Rose Villain confessa: “Se la gente fa certi rumori io impazzisco”. Cos'è la misofonia

Leggi su Milleunadonna.it

Per chi vive di musica, soffrire per i suoni è quasi uno scherzo del destino ed è ciò che accade ache ha rivelato di patire di. La cantante lo hato durante un'intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan per la nuova puntata di Hot Ones su Rai Play: "Io ho un problema con le persone, soffro di m.