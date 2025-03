Roma World, riapre il parco a tema dell’Antica Roma

Leggi su Funweek.it

Marzo non è solo il mese che segna l’inizio della primavera, ma per gli antichini era anche il primo mese dell’anno, dedicato a Marte, dio della guerra e della rinascita della natura. Nel nome di questa tradizione, venerdì 28 marzo, ilche trasporta gli ospiti indietro nel tempo di 2000 anni. L’experience park accanto a Cinecittàpromette novità e nuove emozioni per far vivere agli ospiti una giornata da anticono in un mix di storia, natura e spettacolo.totalmente a impatto zero.Il 2025 porta novità anche negli spettacoli del: arriva una versione inedita dello Spettacolo dei Gladiatori e dello Show di Falconeria dove gli ospiti possono ammirare il volo dell’aquila e altri rapaci. Dopo il grande successo dello scorso anno con 50 repliche sold-out, il 13 giugno tornaOn Fire, lo spettacolare live show serale che mette in scena battaglie di gladiatori, corse delle bighe, lo spettacolo del fuoco e l’incendio di