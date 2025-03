Romadailynews.it - Roma: trovati in casa droga, gioielli e 2 pistole, dopo la moglie arrestato anche marito

(AgenziaNova) –incon, orologi, 2, 125 colpi ed oltre 53 mila euro in contanti.la, arrestata a inizio mese, finisce in manetteil.E’ successo ad Ardea, vicino. L’uomo, un italiano di 43 anni e gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, e’ stato colto di sorpresa, questa mattina, dagli agenti del commissariato Colleferro che, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.Nei primi giorni di marzo, un’attivita’ di indagine condotta dagli agenti del commissariato Colleferro si era conclusa con una perquisizione domiciliare presso un’abitazione ad Ardea, nel corso della quale erano stati rinvenuti, preziosi, due– di cui una con matricola abrasa – numerosi proiettili ed oltre 53 mila Euro in contanti.