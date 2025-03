Sololaroma.it - Roma, senza Dybala è tutto da riscrivere: Soulé e Pellegrini chiamati al salto di qualità

Laperde talento,e fantasia. Ma soprat, perde leadership, in campo e nello spogliatoio. L’asdi Pauloè una doccia fredda, anzi gelata, sulle ambizioni giallorosse di rincorrere quel quarto posto che significherebbe il ritorno in Champions League dopo troppi anni di attesa.Con la Joya fuori dai giochi, la trequarti va ripensata e l’intero attacco dovrà trovare nuovi equilibri, considerando che gran parte delle manovre offensive passavano dai piedi del campione argentino. La figura più simile ain rosa? Si chiama Matias.lasi affida al talento argentinoDa un argentino all’altro. Seè il campione affermato,è il giovane talento ancora in fase di crescita, ma con la chance di prendersi la scena. Il ragazzo ex Frosinone ha sempre considerato Paulo un idolo e ritrovarselo come compagno di squadra in giallorosso è stato un sogno.