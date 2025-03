Romadailynews.it - Roma, sei arresti per spaccio in diverse zone della città

Operazione dei Carabinieri di Piazza Dante: sequestri di droga e contanti tra Colle Oppio, Esquilino e San GiovanniA, i CarabinieriCompagnia di Piazza Dante, in collaborazione con la ProcuraRepubblica, hanno eseguito una vasta operazione di controllo contro lodi sostanze stupefacenti, con seiin flagranza inareeCapitale.Nel parco di Colle Oppio, a due passi dal Colosseo, i militari hanno fermato tre uomini stranieri, tra i 34 e i 45 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali. Sono stati trovati in possesso didosi di droga e arrestati per detenzione ai fini di.Nel quartiere Esquilino, un cittadino egiziano è stato sorpreso mentre cedeva una dose di stupefacente a un acquirente. L’uomo ha tentato di fuggire colpendo i militari con calci e pugni, ma è stato bloccato e arrestato con le accuse die resistenza a pubblico ufficiale.