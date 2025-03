Sololaroma.it - Roma, l’ex Doni: “Sono stato vicino ad acquistare il Brescia”

Leggi su Sololaroma.it

Alexandreil portiere delladal 2005 al 2011, periodo in cui ha conquidue Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Appesi i guanti al chiodo, ha intrapreso da diversi anni l’attività di imprenditore nel ramo immobiliare e non solo. Insieme ad un socio, ha dato vita a Miami alla società WD Invest e ad altri fondi di investimento, uno dei quali finalizzato all’acquisto di un club di calcio in Europa. Di questo,estremo difensore brasiliano ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, dove ha rivelato di esseremoltoall’acquisizione del: “Intoppo arrivato a fine novembre”Queste le parole dial Corriere della Sera: “L’anno scorso ho fondato una società con un fondo di Miami, il nostro progetto era l’acquisto di un club in tre paesi: Portogallo, Italia e Inghilterra.