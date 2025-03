Sololaroma.it - Roma in campo a Trigoria, non solo i nazionali assenti: out anche Celik

Sarà un weekend senzainquello ci apprestiamo a vivere, con la Serie A ferma a causa della pausa per gli impegni della, tra le qualil’Italia, che ieri è stata sconfitta 2-1 dalla Germania nel primo atto dei quarti di finale di Nations League. Nonostante il grande periodo di forma dalla quale la formazione di Ranieri era reduce, la sosta sembrava poter essere ideale soprattutto per recuperare alcune energie in vista della fase finale del campionato.Le notizie negative hanno invece immediatamente capovolto l’umore, con Dybala che sarà costretto ad operarsi dopo l’infortunio al tendine semitendinoso con il Cagliari e che salterà dunque l’ultima parte della stagione. Quello della Joya non è però l’unico infortunio con cui ladeve fare i conti, dato che l’infermeria giallorossa vede attualmente presenteZaki, cheoggi non ha svolto la seduta di allenamento insieme ai propri compagni.