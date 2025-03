Sololaroma.it - Roma, Di Livio: “Dybala grave perdita, bisogna valutare se tenerlo o no”

Questa sosta per le Nazionali non è facile per la. Reduci dalla vittoria per 1-0 con il Cagliari, i giallorossi hanno perso per infortunio uno dei loro migliori calciatori, fermatosi proprio nell’ultima giornata di campionato. Stiamo parlando, ovviamente, di Paulo, che ha rimediato una lesione del tendine semitendinoso. Dopo aver ritrovato la sua miglior forma grazie alla cura Claudio Ranieri, la Joya rimarrà ai box fino al termine della stagione, con i tempi di recupero dopo l’operazione che dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 mesi. I capitolini dovranno rimpiazzare, per il momento, il loro faro offensivo, per raggiungere il 4° posto.Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore Angelo Diha parlato proprio dell’argentino: “Per lacambia tantissimo, questa è una