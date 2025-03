Romadailynews.it - Roma: da 18 anni in stazione, coppia di anziani apolidi resiste a riqualificazione Termini

(AgenziaNova) – La recentedi piazza dei Cinquecento e delladiha allontanato anche le centinaia di persone senza dimora che vivevano in prossimita’ degli ingressi delle metropolitane o in prossimita’ dellastessa.Tra i pochissimi are unadi lituani, Rimantas e Felicia, 72lui e 67 lei, che da 18hanno scelto come casa la. Nel riordino generale dell’area, hanno resistito cocciutamente ai cambiamenti e hanno conservato la loro routine.“Di notte – dice Rimantas – dormiamo fuori e la mattina alle 6, quando apre la, rientriamo portando dentro le nostre cose”. Vivono, praticamente appoggiati a un muro tra i negozi e il via vai di migliaia di persone che quotidianamente arrivano o partono dasui treni.