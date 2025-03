Romadailynews.it - Roma. Controlli antidegrado a San Lorenzo e San Giovanni

Leggi su Romadailynews.it

(DIRE), 21 mar. – Continuano i servizi straordinari di controllo su tutto il territorio della Capitale, coordinati e pianificati dalla Questura di.A finire sotto la lente della Polizia di Stato, questa volta, le zone di Sane San, nell’ambito di una progettualità che ha come obiettivi ripristino della legalità e del decoro urbano, prevenzione e repressione dei reati.Le operazioni coordinate dagli agenti del commissariato Sane del VII Distretto San, coadiuvati da personale della Polfer e della Polizia LocaleCapitale, hanno puntato la lente di ingrandimento sulle aree di Porta Tiburtina, Via dei Frentani, Via Cesare de Lollis e Via Cilicia.Lo sforzo messo in campo ha coinvolto anche personale dell’Ama del Comune diin un’opera di bonifica e sanificazione che si è conclusa con la rimozione di numerose masserizie abbandonate e di giacigli di fortuna dovuti allo stazionamento di persone senza fissa dimora.