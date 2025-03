Romadailynews.it - Roma, controlli a Settecamini: un arresto, una denuncia e sanzioni

Operazione dei Carabinieri per contrastare allacci abusivi e irregolarità in abitazioni e attività commercialiCRONACA DI– Nella mattinata di mercoledì 19 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel quartiereno di, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno degli allacci abusivi ai servizi pubblici.All’operazione hanno partecipato anche i tecnici delle società fornitrici di acqua, luce, gas, oltre al personale dell’Ater die ai Carabinieri del Nas.Nel corso deiè stato arrestato un uomo di 30 anni, con precedenti, destinatario di un aggravamento della misura cautelare: dai domiciliari è stato trasferito in carcere, a Regina Coeli, per reiterate violazioni. L’uomo è stato ancheto per resistenza a pubblico ufficiale.