Romadailynews.it - Roma, Confeuro e Accademia IC incontrano vice presidente Commissione Agricoltura Camera Gadda

“Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 20 marzo, presso la sede della Confederazione degli agricoltori Europei e del Mondo, a, l’incontro tra ilnazionale, Andrea Tiso, il portavoce nazionale diIniziativa Comune, Carmela Tiso, e ladelladei deputati, Maria Chiara Gadda, per parlare delle prioritarie sfide del settore primario italiano ed europeo, e delle proposte a sostegno dei piccoli e medi produttori del comparto agricolo, vero e proprio cuore pulsante della nostra economia.“Nel corso del colloquio – ha detto ilAndrea Tiso – abbiamo approfondito temi cruciali e molto attuali, con particolare attenzione alla tutela delle aziende agricole locali, alla questione del cambiamento climatico, e alle iniziative contro lo spreco alimentare, su cui proprio la Gadda è stata prima firmataria di una legge oggi in vigore, che ha come obiettivo la limitazione degli sprechi e la redistribuzione di prodotti alimentari”.