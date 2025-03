Sololaroma.it - Roma, Celik verso il recupero: cosa filtra su Rensch

Leggi su Sololaroma.it

La speranza è l’ultima a morire, ma a volte bisogna fare i conti con la realtà. Paulo Dybala non tornerà in campo prima della fine della stagione. Ladovrà fare a meno del suo uomo migliore proprio nel momento più delicato, quando ogni partita può fare la differenza nella corsa all’Europa. In situazioni come queste, però, serve coraggio e unità: il gruppo dovrà stringersi e affrontare le ultime sfide con testa e cuore, senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà.Dopo i tre giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria. Presente anche Dybala, che si è affacciato sul campo al fianco del tecnico per osservare i compagni. Trigoria in questi giorni è più silenziosa del solito, con ben undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali e attesi al rientro solo la prossima settimana.