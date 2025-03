Sololaroma.it - Roma, Angelino: “Saremmo felici se rimanesse Ranieri. Dybala resta vicino alla squadra”

Leggi su Sololaroma.it

Grazie alle pzioni di alto livello fin dall’inizio del 2025, lasta mettendo in mostra i suoi giocatori più talentuosi, tra i quali rientra senza ombra di dubbio. L’esterno mancino è diventato con il passare delle partite un fattore per, che difficilmente rinuncia anche nei momenti di maggior turnover. L’ex Lipsia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, toccando tanti temi dell’attualità giallorossa.: “È il momento migliore della mia carriera”Queste le sue parole, a cominciare dal momento positivo che sta attraversando: “Il merito del salto di qualità è della, non solo mio. Probabilmente ora gioco in una posizione più adatta rispetto allo scorso anno, ma devo la mia crescita ai miei compagni e a mister, che fin dal suo arrivo mi ha sempre schierato nel modo migliore.