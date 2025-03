Sololaroma.it - Roma, Abdulhamid si ferma: Ranieri sulle spine

La sosta Nazionali prosegue e laha finalmente ripreso a lavorare. I giallorossi hanno ricaricato le pile e possono ora concentrarsi su un finale di stagione estremamente delicato. Già, perché la rimonta in campionato ha portato la squadra ad avvicinarsi sempre di più al 4° posto, che dista solo quattro punti. L’obiettivo è quello di insidiare l’ultima posizione valida per la Champions League, superando la folta concorrenza. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Mandare al tappeto i salentini sarà imperativo, per mettere in cascina punti pesanti.Claudioè consapevole che i pugliesi daranno filo da torcere ai suoi ragazzi, anche in virtù della lotta per non retrocedere. Il coach di Testaccio dovrà fare i conti con alcune defezioni, tra cui quella legata a Saud