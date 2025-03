Ilgiorno.it - Rogo all’ortomercato: si cerca il nordafricano “agitato”, sparito dal luogo dell'incendio

Milano, 21 marzo 2025 – La telecamera inquadra un uomo su un muletto, mancano pochi minuti all’una di ieri. Qualche secondo dopo, lo stesso occhio elettronico immortala il conducente che scende dal mezzo di lavoro e il momento in cui scoppia l’: una vampata che infiamma alcuni bancali e che rapidamente si propaga tutt’intorno, divorando tre capannoni. È la sequenza ricostruita dai carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova ea stazioneredo, che stanno indagando sulche ha incenerito più di duemila metri quadrati di Ortomercato, distruggendo prima un magazzino assegnato a una ditta – di proprietà di un egiziano – specializzata in riparazione e affitto di piattaforme di legno e poi i due fabbricati nella parte posteriore in concessione a "L’Orto di Jack”, società del settore ortofrutticolo che rifornisce i suoi negozi nel Nord Italia e alcuni dei più noti ristoranti milanesi.