Fanpage.it - Roberto Bolle: “Torno in Rai con Viva la danza. Per un ballerino il dolore è una costante”

Leggi su Fanpage.it

tornerà in tv conla, su Rai1. Ilsta per compiere 50 anni e racconta in un'intervista che non si vede ballare per sempre, ma è che pronto a lasciare spazio anche ai giovani talenti.