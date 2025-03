Liberoquotidiano.it - Roberto Benigni "un uomo solo. Cos'è diventato": chi sgancia il siluro (da sinistra)

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dov'è finito? Alo show su Rai 1 Il Sogno sarà sembrato, appunto, un sogno di resistenza a Giorgia Meloni e al governo di centrodestra, un inno all'Unione europea e pure all'esercito comune, un'appendice televisiva alla piazzata rossa romana di qualche giorno prima. Avrà sorriso Michele Serra, da casa. Avranno brindato in redazione a Repubblica, e pure al Nazareno anche se lì, forse, la situazione è un bel po' più ingarbugliata. In realtà, l'impressione di noia ha surclassato anche le battutacce cattive ma telefonatissime sulla premier, su Elon Musk, su Donald Trump. Tutto già visto e sentito, in fondo, qualche settimana fa all'Ariston, sul palco del Festival di Sanremo. Proprio a quella ospitata extra-lusso, strombazzatissima ma decisamente più breve di quanto annunciato (poco più di 10 minuti) va la mente di Nanni Delbecchi, che sul Fatto quotidiano verga poche ma durissime righe sul comico e regista premio Oscar.