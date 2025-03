Thesocialpost.it - Roberto Benigni, la Rai ha speso circa un milione di euro per il suo spettacolo “Sogno”

ha portato in scena il suo “”, una lectio magistralis sull’unitàpea e contro i nazionalismi, andata in onda su Raiuno e trasmessa invisione. Un evento che ha richiesto un budget diundi, destinato quasi interamente alla Melampo, la casa di produzione dell’attore e della moglie Nicoletta Braschi.Leggi anche:va in tv e attacca Giorgia Meloni su Ventotene: “Nazionalismo? Carburante di tutte le guerre”Un evento essenziale ma di grande impattoLo, realizzato nel teatro 9 degli Studi De Paolis, si è svolto su un palco vuoto con uno sfondo arancione. Senza immagini né aiuti visivi,ha parlato per due ore con il solo potere della parola, definendosi un “estremistapeista”. Il compenso non è risultato sproporzionato rispetto ai grandi show del sabato sera e al prestigio del premio Oscar.